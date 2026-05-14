В ЕС призвали остановить переговоры о приеме Украины

Депутат ЕП Вилимски: ЕС должен остановить переговоры о приеме Украины

Европейский союз (ЕС) должен остановить переговоры о приеме Украины в объединение из-за высокого уровня коррупции в стране. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) Гаральд Вилимски, передает ТАСС.

«Европейскому союзу нельзя вести переговоры со страной, где на повестке стоят коррупция и отмывание денег — ни сегодня, ни завтра, ни когда-либо в будущем», — сказал парламентарий.

По его словам, расследование против бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака показало, «насколько глубоко укоренены на Украине коррупция и сомнительные сети». Депутат подчеркнул, что в этих условиях членство страны в ЕС вообще не должно обсуждаться.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины принял решение об аресте Ермака на 60 дней с возможностью внесения залога. Расследование Национального антикоррупционного бюро республики и Специализированной антикоррупционной прокуратуры против Ермака стало продолжением следственных действий в отношении бизнес-партнера украинского лидера Тимура Миндича.