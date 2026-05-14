Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:07, 14 мая 2026Россия

Минобороны России раскрыло подробности массированного удара по Украине

Минобороны: ВС России нанесли массированный удар, в том числе ракетами «Кинжал»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный ответный удар по целям на Украине. Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удары наносились по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, военным аэродромам, а также объектам топливной и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны в ночь на 14 мая сбили над регионами России 26 украинских беспилотных летательных аппаратов. Атаке подверглись 12 российских регионов, среди которых Воронежская, Новгородская, Калужская, Смоленская и Тверская области, а также Московский регион и Крым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России раскрыло подробности массированного удара по Украине

    Зеленский пригрозил ответом на массированные удары по Украине

    Полковник назвал последствия атаки ВС России на Киев

    В Армении высказались о будущем партнерских отношений с Россией

    Названы семь неочевидных признаков проблем с сердцем

    Цены смартфонов побьют новый рекорд

    Двое россиян совершили насильственные действия в отношении пары инвалидов

    Россиянин попытался сжечь заживо женщину с пятилетней дочерью

    Шура отреагировал на подарки поклонников фразой «жрите сами»

    Школьник под Москвой проглотил целый килограмм магнитных шариков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok