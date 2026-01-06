Реклама

Украину предупредили о риске внезапного краха

Марина Совина
Фото: Reuters

Британский дипломат в отставке Аластер Крук заявил, что на данный момент существует вероятность внезапного крушения Украины. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Крук подчеркнул, что крах Украины возможен, поскольку рушится ее парламент.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский потерял подавляющее большинство в Раде. И часть его сторонников откололась и присоединилась к оппозиционным группам, призывающим к перезапуску системы и проведению выборов. И это движение набирает обороты. Все пошло под откос из-за коррупционных скандалов», — подчеркнул эксперт.

Ранее Зеленский заявил, что готов вынести на референдум весь мирный план по украинскому конфликту. Однако он уточнил, что сделает это лишь при условии согласия России на прекращение огня минимум на 60 дней.

