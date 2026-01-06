Белый дом рассказал о рычагах давления на правительство Венесуэлы

США имеют в своем распоряжении множество рычагов давления на правительство Венесуэлы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает Fox News.

«У нас в настоящее время есть много рычагов давления на оставшихся представителей правительства», — подчеркнула она.

По ее словам, американский госсекретарь Марко Рубио ведет постоянную переписку с властями Венесуэлы.

3 января Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен из страны.