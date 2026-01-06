В Германии высказались об отправке войск на Украину

Лидер ХСС Зедер не исключил отправки немецких военных на Украину

Председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер не исключил отправки немецких войск на Украину после достижения мирного соглашения. Его слова передает Suddeutsche Zeitung.

«Будут ли это военнослужащие для подстраховки, предстоит рассмотреть. Ни в коем случае не призывники. Это было бы ошибочным путем», — сказал он.

Политик также предложил отправлять на Украину находящихся в ФРГ украинских беженцев призывного возраста. По его словам, украинским мужчинам следует вернуться на родину для защиты своей страны прежде, чем это будут делать немцы.

Ранее об отправке войск на Украину высказался министр обороны Германии Борис Писториус. «Пока что вопросы о том, как можно обеспечить мир, носят гипотетический характер», — сказал он.