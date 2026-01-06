В Госдуме заявили о панической атаке у Зеленского

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о готовности Киева к дипломатии и «продолжению активной обороны». Слова Шеремета приводит РИА Новости.

Парламентарий назвал слова Зеленского о конфликте следствием панической атаки.

«Отсюда путаные заявления о конфликте на Украине и срочные смещения и перестановки в офисе украинского диктатора, все чаще переходящего в мстительные террористические атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население», — отметил он.

Шеремет добавил, что Зеленский осознанно манипулирует темой урегулирования кризиса в стране, чтобы выиграть время для передышки и удержания власти.

Ранее Зеленский сообщил о двух готовящихся сценариях по Украине. По его словам, сейчас идет подготовка к следующей дипломатической неделе.