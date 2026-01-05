Зеленский сообщил о двух готовящихся сценариях по Украине

В настоящий момент есть два варианта, которые предполагают дальнейшее развитие событий конфликта на Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, обращение которого опубликовано в его Telegram-канале.

Как отметил Зеленский, сейчас проходит подготовка к следующей дипломатической неделе. В ее рамках должны состояться встречи в Европе.

«К обоим вариантам дальнейшего развития событий Украина подготовится: дипломатия, которую мы обеспечиваем, или дальнейшая активная оборона, если давления партнеров на Россию окажется недостаточно», — заявил Зеленский.

По его словам, Украина стремится к миру, однако свою силу «никому не отдаст». В очередной раз он поблагодарил союзников и партнеров Киева, причастных к его поддержке.

Ранее стало известно, что Зеленский ожидает обязательное военное присутствие Великобритании и Франции на Украине. Он уточнил, что речь идет о мониторинге прекращения огня, поддержке армии оружием и некоторых других аспектах.