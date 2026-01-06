Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:32, 6 января 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на публикацию Госдепа США на русском языке

Депутат Чепа: Россия ни в какие политические игры ни с кем не играет
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock / Fotodom  

Россия ни с кем не играет в политические игры и последовательно действует согласно своим заявлениям в Анкоридже, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Государственный департамент США сделал публикацию на русском языке с призывом «не играть в игры с президентом Дональдом Трампом». Соответствующий пост появился в официальном аккаунте ведомства.

Депутат отметил, что сегодня некоторые американские службы, говоря о мирном соглашении, посчитали, что Россия играет в политические игры. При этом Москва последовательно идет с США по Анкориджу, добавил парламентарий.

«В Анкоридже мы обозначили свою позицию, и мы ее придерживаемся. ЦРУ через несколько часов после нашего заявления об атаке на резиденцию сразу же ответили, что у них нет никакой информации, но абсолютно понятно, что без спецслужб сделать такую атаку было невозможно. Они оценили наше заявление о том, что мы вынуждены будем пересмотреть свое отношение к переговорам, и это логично. Потому что в любом случае вопрос с нацистами надо решать», — указал Чепа.

Ранее президент США Дональд Трамп признался, что обсуждал возможность ужесточения санкций против России. Американский лидер подтвердил, что обсуждает множество законопроектов с членами Конгресса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на публикацию Госдепа США на русском языке

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    Стало известно о планах Зеленского на секретаря СНБО Умерова

    В Европарламенте предложили вызвать всех послов США

    В FIS объяснили отсутствие санкций в отношении лыжников из США после событий в Венесуэле

    Назван срок появления в России ГОСТа на шаурму

    Еврокомиссия назвала Арктику ключевым приоритетом для ЕС

    Россиянам назвали самый вредный алкоголь

    Бывшая участница «Фабрики» получила монашеский статус

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok