Экономика
19:44, 6 января 2026Экономика

В России запретили сухие смеси известного бренда детского питания

«Нестле» отозвала из продажи сухие смеси для детского питания из-за токсина
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: HenadziPechan / Shutterstock / Fotodom

Швейцарская компания «Нестле» добровольно отозвала из продажи в России партию сухих смесей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

Выяснилось, что запрет оборота продукции является мерой предосторожности в связи «с выявленным потенциальным риском наличия токсина цереулида в сырье (арахидоновая кислота — прим. «Ленты.ру») от внешнего поставщика», заявили в компании.

Несмотря на минимальное содержание данного ингредиента, организация приняла решение начать отзывать партии смесей с 5 января 2026 года.

Ранее возобновление выпуска KitKat в России опровергли. Компания «Нестле Россия» сообщила, что производство по-прежнему остановлено.

