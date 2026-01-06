В России запретили сухие смеси известного бренда детского питания

«Нестле» отозвала из продажи сухие смеси для детского питания из-за токсина

Швейцарская компания «Нестле» добровольно отозвала из продажи в России партию сухих смесей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

Выяснилось, что запрет оборота продукции является мерой предосторожности в связи «с выявленным потенциальным риском наличия токсина цереулида в сырье (арахидоновая кислота — прим. «Ленты.ру») от внешнего поставщика», заявили в компании.

Несмотря на минимальное содержание данного ингредиента, организация приняла решение начать отзывать партии смесей с 5 января 2026 года.

