Россия
06:06, 6 января 2026Россия

В российском регионе после падения беспилотника загорелся промышленный объект

Артамонов: После падения БПЛА в Липецкой области загорелся промышленный объект
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Михаил Воскресенский / РИА Новости

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов завил, что после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошло возгорание на промышленном объекте. Об этом он написал в Telegram-канале.

Артамонов уточнил, что возгорание зафиксировали на промышленном объекте в Усманском округе. «По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Твери дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в жилой дом. По словам очевидцев, в небе прозвучало примерно пять взрывов, а затем БПЛА поразил девятиэтажное здание.

