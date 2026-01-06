Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:23, 6 января 2026Россия

В РПЦ назвали лучший подарок на Рождество

Протоиерей Потокин призвал россиян дарить на Рождество добрые дела
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Председатель Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Михаил Потокин рассказал, что следует дарить на Рождество Христово и святки. Его слова приводит РИА Новости.

Потокин назвал лучший подарок на Рождество и рекомендовал россиянам выбрать добрые дела — например, посетить благотворительный концерт или помочь детям в зоне специальной военной операции (СВО).

«Но важно не что дарить, а как, важно наше отношение к человеку. Доброе слово, внимание, время, которое мы потратили на общение, — именно это останется в памяти как момент близкой встречи», — призвал он.

Ранее россиян призвали отказаться от свинского образа жизни на Рождество. С таким заявлением выступил руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш)

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском городе беспилотник ВСУ попал в жилой дом. Начался пожар, пострадали люди

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    Женщина рассказала об угрозах ВСУ обстрелять детей

    В РПЦ назвали лучший подарок на Рождество

    В Госдуме заявили о панической атаке у Зеленского

    Наемник ВСУ из Бразилии умер в больнице

    Беспилотники ударили по еще одному российскому региону

    Стало известно о намеках Трампа за месяц до атаки на Венесуэлу

    В США заявили о разгроме НАТО Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok