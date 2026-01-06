В РПЦ назвали лучший подарок на Рождество

Протоиерей Потокин призвал россиян дарить на Рождество добрые дела

Председатель Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Михаил Потокин рассказал, что следует дарить на Рождество Христово и святки. Его слова приводит РИА Новости.

Потокин назвал лучший подарок на Рождество и рекомендовал россиянам выбрать добрые дела — например, посетить благотворительный концерт или помочь детям в зоне специальной военной операции (СВО).

«Но важно не что дарить, а как, важно наше отношение к человеку. Доброе слово, внимание, время, которое мы потратили на общение, — именно это останется в памяти как момент близкой встречи», — призвал он.

