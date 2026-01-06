В США усомнились в законности контроля Дании над Гренландией

Стивен Миллер усомнился в законности контроля Дании над Гренландией

Замглавы администрации США Стивен Миллер заявил, что правомочность контроля Дании над Гренландией сомнительна. Об этом он высказался в интервью CNN.

Миллер усомнился в законности контроля Дании над Гренландией и задумался, по какой причине Копенгаген получил это право.

«На чем основано то, что Грендандия — это колония Дании? Чтобы США обеспечили безопасность региона Арктики, защитили интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью США», — подчеркнул он.

Ранее председатель правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия открыта к диалогу с США. Он подчеркнул, что взаимодействие двух стран должно проходить в уважительном русле и без угроз аннексии.