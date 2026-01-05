В Гренландии ответили Трампу на притязания США

Премьер Нильсен: Гренландия открыта к диалогу, но требует уважения от США

Гренландия открыта к диалогу с США, но в уважительном русле и без угроз аннексии. Об этом заявил премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в ответ на притязания президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости.

В своем посте Нильсена отметил, что общение должно проходить по правильным каналам связи и с уважением к международному праву, а не в виде случайных и неуважительных публикации в социальных сетях. Он ранее жестко прокомментировал публикацию, которую разместила супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти. В посте остров был окрашен в цвета американского флага, Кэти сопроводила его фразой «скоро».

Он напомнил, что Гренландия на протяжении многих поколений считает себя верным другом Америки, но союз должен строиться на доверии «и разговоры об аннексии никоим образом не имеют места среди друзей». Нильсен считает неправильным, что Трамп, говоря «Нам нужна Гренландия», связывает страну с ситуацией в Венесуэле после военного вмешательства США.

«Больше никаких фантазий об аннексии», подчеркнул премьер, назвав риторику Вашингтона неприемлемой.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Гренландия «совершенно необходима» для Соединенных Штатов. Однако незадолго до этих заявлений назначенный лидером США спецпосланник в Гренландии и также губернатор Луизианы Джефф Лэндри заверил, что Вашингтон не намерен завоевывать территорию острова.

4 января госсекретарь США Марко Рубио объяснил вторжение в Венесуэлу борьбой с наркоторговцами. Политик назвал произошедшее операцией правоохранительных органов, отметив, что это не вторжение и не оккупация. Рубио пообещал, что задержания танкеров с венесуэльской нефтью продолжатся.