Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:07, 6 января 2026Мир

В центре Каракаса началась эвакуация после стрельбы

Noticias Caracol: В центре Каракаса началась эвакуация после стрельбы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Fausto Torrealba / Reuters

В центре Каракаса началась эвакуация министерств и правительственных зданий, расположенных в эпицентре столкновений, сообщают источники Noticias Caracol.

Из-за чрезвычайной ситуации предприятия и районы, расположенные рядом с местом стрельбы, закрыты. В результате покупатели и жители остаются заблокированными внутри до улучшения ситуации. Происхождение беспилотников в настоящее время неизвестно.

По информации UHN, боевые самолеты Венесуэлы вылетели в направлении Каракаса под зенитным огнем. Официального подтверждения относительно целей и масштабов этих перемещений нет.

Ранее около президентского дворца в Каракасе раздались звуки стрельбы. Также очевидцы сообщили о колонне автомобилей и бронетехнтки, которая двигалась в сторону правительственного квартала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о стрельбе рядом с президентским дворцом в Венесуэле

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. На что великий русский поэт растратил целое состояние

    Стало известно о ситуации со стрельбой в Каракасе

    В центре Каракаса началась эвакуация после стрельбы

    В российском городе беспилотник ВСУ попал в жилой дом

    Россиянки попытались прикурить у Вечного огня и поплатились

    Над российским городом прогремели мощные взрывы

    Трамп заявил об отсутствии договоренностей с окружением Мадуро перед его захватом

    Трамп озвучил свою позицию по отправке войск в Венесуэлу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok