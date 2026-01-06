В центре Каракаса началась эвакуация после стрельбы

Noticias Caracol: В центре Каракаса началась эвакуация после стрельбы

В центре Каракаса началась эвакуация министерств и правительственных зданий, расположенных в эпицентре столкновений, сообщают источники Noticias Caracol.

Из-за чрезвычайной ситуации предприятия и районы, расположенные рядом с местом стрельбы, закрыты. В результате покупатели и жители остаются заблокированными внутри до улучшения ситуации. Происхождение беспилотников в настоящее время неизвестно.

По информации UHN, боевые самолеты Венесуэлы вылетели в направлении Каракаса под зенитным огнем. Официального подтверждения относительно целей и масштабов этих перемещений нет.

Ранее около президентского дворца в Каракасе раздались звуки стрельбы. Также очевидцы сообщили о колонне автомобилей и бронетехнтки, которая двигалась в сторону правительственного квартала.