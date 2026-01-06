Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:51, 6 января 2026Бывший СССР

Наемник ВСУ из Бразилии умер в больнице

Раненный при взрыве гранаты наемник ВСУ из Бразилии умер в больнице
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Электрик Леонардо дус Сантус из Бразилии, служивший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), получил ранение при взрыве гранаты и умер в больнице от инфекции. Об этом сообщил Союз работников энергетической промышленности и торговли штата Мату-Гросу-ду-Сул, пишет РИА Новости

«Он был ранен при взрыве гранаты, доставлен в больницу, где скончался от инфекции», — говорится в сообщении. Отмечается, что это произошло 26 декабря.

Ранее сообщалось, что бывший бразильский военнослужащий и его жена официально вступили в ряды национальной гвардии Украины. Стало известно, что в Сумской области уничтожили латиноамериканских наемников ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о стрельбе рядом с президентским дворцом в Венесуэле

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    Наемник ВСУ из Бразилии умер в больнице

    Беспилотники ударили по еще одному российскому региону

    Стало известно о намеках Трампа за месяц до атаки на Венесуэлу

    В российском регионе после падения беспилотника загорелся промышленный объект

    В США заявили о разгроме НАТО Россией

    Американский военный рассказал о скорой отставке лидеров трех европейских стран

    США выдвинули четыре требования новой главе Венесуэлы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok