Раненный при взрыве гранаты наемник ВСУ из Бразилии умер в больнице

Электрик Леонардо дус Сантус из Бразилии, служивший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), получил ранение при взрыве гранаты и умер в больнице от инфекции. Об этом сообщил Союз работников энергетической промышленности и торговли штата Мату-Гросу-ду-Сул, пишет РИА Новости

«Он был ранен при взрыве гранаты, доставлен в больницу, где скончался от инфекции», — говорится в сообщении. Отмечается, что это произошло 26 декабря.

Ранее сообщалось, что бывший бразильский военнослужащий и его жена официально вступили в ряды национальной гвардии Украины. Стало известно, что в Сумской области уничтожили латиноамериканских наемников ВСУ.