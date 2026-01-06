В Японии произошло четыре землетрясения за несколько минут

В японской префектуре Симанэ произошло четыре землетрясения за несколько минут

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4. За ним последовали еще три афтершока. Кадрами с камер видеонаблюдения снаружи и внутри зданий делится портал Ura.ru.

Серия землетрясений за несколько минут произошла в японской префектуре Симанэ. Первое и самое сильное из землетрясений было зафиксировано в десять часов утра, его очаг, согласно данным The Asahi Shimbun, залегал на глубине 11 километров.

Последовавшие вскоре за этим афтершоки ощущались в восточной части префектуры Симанэ и на западе префектуры Тоттори. Их интенсивность колебалась в районе 5 баллов. В последний раз землетрясение такой силы жители Тоттори пережили в 2016 году, а в префектуре Симанэ — в 2018-м. Сейсмотолчки силой в четыре балла застали также в префектурах Окаяма, Хиросима, Кагава и Эхиме.

Угрозу цунами на острове не объявляли. В ролике видно, что масштабных разрушений землетрясения не вызвали: вывески и люстры тряслись, но вещи не падали с полок. В некоторых районах возникли перебои с водоснабжением, зафиксированы повреждения дорожного полотна, кое-где пострадала кровля. В башне замка Мацуэ в парке Мацуэдзедзан, признанном национальным достоянием, отключилось электричество. На атомной электростанции «Симанэ» нештатных ситуаций не отмечается.

В пожарную службу города Мицуэ поступило несколько экстренных вызовов — все они касались травм в результате падения. С соответствующими травмами были госпитализированы четыре горожанина, а также еще один житель города Йонаго. Одна девушка, как сообщает телеканал KHB, получила ожоги от пролившегося горячего масла.

30 декабря землетрясение произошло у островов архипелага Рюкю. Тогда магнитуда подземных толчков достигла 5,5.