Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:58, 6 января 2026Россия

Жителей Запорожской области предупредили о возможных провокациях Киева на Рождество

Балицкий: В Запорожской области возможны провокации на Рождество
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Viktoria Nadezhda / Shutterstock / Fotodom  

Опасность провокаций со стороны Киева в Запорожской области сохраняется. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В связи с возможными атаками время комендантского часа не будет изменено даже на Рождество. Балицкий предупредил жителей региона, что богослужения в честь праздника не будут проводиться в храмах, расположенных в 15-километровой близости от линии боевого соприкосновения, включая Токмак.

«В храмах, находящихся на расстоянии более 15 километров от линии боевого соприкосновения, праздничные богослужения пройдут только внутри храмов с ограничением количества прихожан», — добавил губернатор. В храмах, расположенных в более удаленных районах, службы пройдут без дополнительных ограничений по окончании комендантского часа.

Балицкий заверил, что сотрудники Главного управления МЧС России по Запорожской области проводят профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности прихожан. Он призвал местных жителей не забывать о террористической опасности, обращать внимание на подозрительные предметы и ответственно относиться к своей личной безопасности.

Ранее сообщалось, что заявления Службы внешней разведки Украины о том, что Россия к Рождеству якобы намерена ударить по храму на своей территории, чтобы обвинить в этом Украину, указывают на то, что «Киев решил подстелить себе соломку». «Ну, чтобы потом, ударив по нашему храму, невинно хлопать глазами: "А мы предупреждали!"» — считает военный корреспондент Александр Коц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    Раскрыты последствия стратегии Трампа в Латинской Америке для России

    Сын Мадуро со слезами на глазах обратился к отцу после его захвата США

    В России отреагировали на публикацию Госдепа США на русском языке

    В Казахстане возбудили дело в отношении поддержавших удары ВСУ граждан

    Роднина высказалась о наличии дураков в Госдуме

    В России напомнили о провалах ПВО США после слов Хегсета

    В Москве нашли пакет с гранатами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok