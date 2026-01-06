Балицкий: В Запорожской области возможны провокации на Рождество

Опасность провокаций со стороны Киева в Запорожской области сохраняется. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В связи с возможными атаками время комендантского часа не будет изменено даже на Рождество. Балицкий предупредил жителей региона, что богослужения в честь праздника не будут проводиться в храмах, расположенных в 15-километровой близости от линии боевого соприкосновения, включая Токмак.

«В храмах, находящихся на расстоянии более 15 километров от линии боевого соприкосновения, праздничные богослужения пройдут только внутри храмов с ограничением количества прихожан», — добавил губернатор. В храмах, расположенных в более удаленных районах, службы пройдут без дополнительных ограничений по окончании комендантского часа.

Балицкий заверил, что сотрудники Главного управления МЧС России по Запорожской области проводят профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности прихожан. Он призвал местных жителей не забывать о террористической опасности, обращать внимание на подозрительные предметы и ответственно относиться к своей личной безопасности.

Ранее сообщалось, что заявления Службы внешней разведки Украины о том, что Россия к Рождеству якобы намерена ударить по храму на своей территории, чтобы обвинить в этом Украину, указывают на то, что «Киев решил подстелить себе соломку». «Ну, чтобы потом, ударив по нашему храму, невинно хлопать глазами: "А мы предупреждали!"» — считает военный корреспондент Александр Коц.