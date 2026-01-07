Арестованного в Таиланде россиянина объявили в розыск в России

ТАСС: РФ объявила в розыск арестованного на Пхукете по запросу США россиянина

Арестованный таиландской полицией по запросу США об экстрадиции россиянин объявлен в международный розыск и заочно арестован в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из судебных документов, он обвиняется в создании преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации и совершении других преступлений. Мужчина объявлен в федеральный и международный розыск.

Гражданин России был задержан 6 ноября 2025 года на Пхукете, его этапировали в Бангкок. Соединенные Штаты подозревают его в совершении преступлений в сфере информационных технологий.

Ранее в Таиланде туриста из России арестовали за продажу наркотиков. Задержание россиянина произошло вечером 14 ноября в одном из отелей района Чалонг. Перед этим полицейские под прикрытием заказали у него кокаин.