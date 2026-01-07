Госсекретарь США обсудит Гренландию с властями Дании

Госсекретарь США Рубио встретится с властями Дании для обсуждения Гренландии

Госсекретарь США Марко Рубио на следующей неделе встретится с властями Дании для обсуждения вопроса Гренландии. Об этом он рассказал журналистам, сообщает РИА Новости.

«Я встречусь с ними на следующей неделе, мы проведем эти обсуждения», — так Рубио ответил на вопрос о том, почему администрация американского президента Дональда Трампа не принимает предложение Дании обсудить вопрос Гренландии и готов ли Вашингтон исключить военное вмешательство.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Гренландия открыта к размещению дополнительных американских военнослужащих. По его словам, существуют соответствующие соглашения и с этим «нет никаких проблем».