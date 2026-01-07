Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:52, 7 января 2026Мир

Генсек НАТО высказался о размещении в Гренландии дополнительных войск США

Рютте: Гренландия открыта к размещению дополнительных военнослужащих США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Гренландия открыта к размещению дополнительных военнослужащих США. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью CNN.

«Что касается конкретно Гренландии, я знаю, что обсуждение полностью открыто для размещения там дополнительных американских войск. С этим нет никаких проблем», — сказал он, добавив, что существуют соответствующие соглашения.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на Белый дом сообщало, что американские власти рассматривают несколько сценариев получения Гренландии, в том числе путем использования вооруженных сил.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро рассказал, что госсекретарь США Марко Рубио пообещал не вводить американские войска в Гренландию и не начинать там военную операцию, как в Венесуэле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на сообщение о планах США захватить российский танкер

    ЕС хочет обсудить с Россией гарантии безопасности для Киева. Но есть нюанс

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Украинцы резко стали меньше доверять НАТО и США

    В Киеве назвали кладбище единственным объединяющим Украину фактором

    Появилось видео с места крушения вертолета в российском регионе

    Генсек НАТО высказался о размещении в Гренландии дополнительных войск США

    Бразильский спортсмен-чемпион умер в России в 32 года

    В африканской стране пресекли заговор с целью убийства президента

    Запад отреагировал на возможный захват Гренландии США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok