Генсек НАТО высказался о размещении в Гренландии дополнительных войск США

Рютте: Гренландия открыта к размещению дополнительных военнослужащих США

Гренландия открыта к размещению дополнительных военнослужащих США. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью CNN.

«Что касается конкретно Гренландии, я знаю, что обсуждение полностью открыто для размещения там дополнительных американских войск. С этим нет никаких проблем», — сказал он, добавив, что существуют соответствующие соглашения.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на Белый дом сообщало, что американские власти рассматривают несколько сценариев получения Гренландии, в том числе путем использования вооруженных сил.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро рассказал, что госсекретарь США Марко Рубио пообещал не вводить американские войска в Гренландию и не начинать там военную операцию, как в Венесуэле.