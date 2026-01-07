Глава МИД Испании рассказал о «наброске идей» по перемирию на Украине

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес завяил, что на данный момент существует лишь «набросок идей» по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Уточняется, что накануне он обсуждался в Париже в рамках возможного плана мирного урегулирования.

Альбарес отметил, что любые решения о возможном участии Испании в международных усилиях будут приниматься исключительно в координации с партнерами по Евросоюзу.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что урегулирование на Украине невозможно при переговорах только с одной стороной. По его словам, ключевые пункты «должны быть приемлемы для обеих сторон».