В США сделали заявление об окончании конфликта на Украине

Дэвис: Урегулирование на Украине невозможно с участием только одной стороны

Урегулирование на Украине невозможно при переговорах только с одной стороной. На это указал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, мирного урегулирования не будет, пока обе стороны не придут к соглашению по ряду пунктов. Дэвис подчеркнул, что такие пункты «должны быть приемлемы для обеих сторон».

Ранее «коалиция желающих» представила рамочный документ по гарантиям безопасности для Украины. По словам спецпосланника президента СШАСтивена Уиткоффа, американская сторона поддержала этот подход.

До этого постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер высказал предположение, что стороны конфликта на Украине почти готовы к его завершению.