Мир
05:47, 7 января 2026Мир

Известный рэпер оказался в одном изоляторе с Мадуро

ABC: Рэпер 6ix9ine оказался в том же изоляторе, что и Мадуро
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Mike Segar / Reuters

Известный американский рэпер Дэниел Эрнандес, получивший популярность под псевдонимом Tekashi 6ix9ine, стал еще одним «звездным» гостем следственного изолятора в Бруклине в Нью-Йорке, куда попадают знаменитые личности. В ближайшие три месяца артист составит компанию пребывающему там президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, сообщает ABC News.

Музыкант самостоятельно прибыл в столичный следственный изолятор, что соответствовало заранее оговоренному времени сдачи. 6ix9ine проведет за решеткой 90 дней. В тюрьму он попал из-за того, что нарушил требования условно-досрочного освобождения.

Рэпер ранее признавался, что хочет станцевать с венесуэльским лидером.

Портал NewsNation писал, что Николас Мадуро попадет в «звездную» тюрьму, где содержится американский рэпер Пи Дидди. Учреждение успели прозвать «адом на земле». В нем содержались и несколько известных заключенных, в том числе Р. Келли, Гислейн Максвелл и мошенник, занимавшийся криптовалютными аферами, Сэм Бэнкман-Фрид. Постояльцы неоднократно жаловались на суровые условия задержания, а некоторые американские судьи даже отказывались отправлять туда фигурантов.

