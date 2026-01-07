Реклама

11:57, 7 января 2026Россия

На Камчатке ограничили мобильную связь

Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: LDprod / Shutterstock / Fotodom

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объяснил ограничения мобильной связи в регионе. Об этом говорится в его Telegram-канале.

Солодов отметил, что с 31 декабря жители Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского округа начали испытывать трудности с доступом к мобильному интернету. Губернатор Камчатского края объяснил, что решение об ограничениях связи в субъектах, где расположены важные объекты Министерства обороны России, было принято на федеральном уровне.

«Камчатка – стратегически важный регион. В нынешних реалиях мы должны быть готовы к любым вызовам», — заметил глава региона. Солодов пообещал, что ограничения будут сняты, как только позволит стратегическая и тактическая обстановка.

Чтобы жители Камчатки не оставались без альтернативных способов связи, губернатор поручил проверить работоспособность всех бесплатных общественных точек доступа Wi-Fi. Такж он дал указание проработать с сотовыми операторами вопрос предоставления скидок или перерасчета абонентской платы для жителей региона.

19 декабря президент России Владимир Путин ответил на вопрос об ограничениях мобильного интернета в России. Он объяснил, что ограничения в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов.

