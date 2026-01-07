Министр здравоохранения США назвал способное победить американскую армию оружие

Глава Минздрава Кеннеди: Переработанная еда может стать оружием против армии США

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди назвал способное победить американскую армию оружие. По его словам, таковым может стать переработанная еда, оказывающая огромное влияние на здоровье населения, передает РИА Новости.

Глава Минздрава отметил, что 77 процентов американцев призывного возраста не годны к службе в вооруженных силах из-за медицинских состояний, связанных с питанием.

Кеннеди выразил мнение, что если противник захочет навредить армии США или экономике страны, «не будет лучшей стратегии, чем приучить нас к ультрапереработанной еде».

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет пожаловался, что среди американских граждан слишком много «тупых и жирных» людей. По его словам, из-за этого Штатам сложно вести набор в войска.