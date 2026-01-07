Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:21, 7 января 2026Мир

Министр здравоохранения США назвал способное победить американскую армию оружие

Глава Минздрава Кеннеди: Переработанная еда может стать оружием против армии США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди назвал способное победить американскую армию оружие. По его словам, таковым может стать переработанная еда, оказывающая огромное влияние на здоровье населения, передает РИА Новости.

Глава Минздрава отметил, что 77 процентов американцев призывного возраста не годны к службе в вооруженных силах из-за медицинских состояний, связанных с питанием.

Кеннеди выразил мнение, что если противник захочет навредить армии США или экономике страны, «не будет лучшей стратегии, чем приучить нас к ультрапереработанной еде».

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет пожаловался, что среди американских граждан слишком много «тупых и жирных» людей. По его словам, из-за этого Штатам сложно вести набор в войска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотя бы попытайся быть мужчиной». Кадыров ответил на призыв Зеленского к американцам захватить его как Мадуро

    Ледник Судного дня пришел в движение

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    В Днепропетровской области остановили работу всех ТЭЦ и подстанций

    В результате блэкаута в Днепропетровске остановилось метро

    Удар «Гераней» в украинском городе попал на видео

    В Британии раскритиковали одно решение «коалиции желающих» по Украине

    Министр здравоохранения США назвал способное победить американскую армию оружие

    «Роскосмос» опубликовал снимок надвигающегося на Москву циклона

    Сотрудник миграционной службы США застрелил женщину за рулем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok