Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:43, 7 января 2026Мир

В Британии указали на препятствие для размещения войск НАТО на Украине

Крук: ЕС хочет разместить войска НАТО на Украине с гарантиями поддержки США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Shutterstock / Fotodom  

Страны Европы планируют разместить войска НАТО на Украине, но для этого им нужно получить гарантии поддержки со стороны США. На это указал британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.

«Они не сделают этого и не смогут сделать, пока США не дадут гарантии, что в случае, если у них возникнут проблемы, Америка вмешается и безоговорочно их поддержит», — отметил он.

Однако, как подчеркнул Крук, Вашингтон не намерен этого делать и, вероятно, откажет в просьбе предоставить эти гарантии.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Речь идет о развертывании войск стран Запада после завершения конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Коалиция желающих» договорилась с Киевом о вводе войск на Украину. Когда военные НАТО появятся у российской границы?

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    Банки массово блокируют переводы россиян даже самим себе. Как этого избежать

    Шпионивший в пользу Москвы агент ЦРУ умер в американской тюрьме

    Шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира после атаки на Венесуэлу оценили

    В США рассказали о неожиданном эффекте санкций против России

    В Британии указали на препятствие для размещения войск НАТО на Украине

    В России назвали места с зарплатой выше ста тысяч рублей

    Родной район Зеленского подвергся атаке дронов

    Арестованного в Таиланде россиянина объявили в розыск в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok