Родной район Зеленского подвергся атаке дронов

Шарий сообщил о дронах над районом Кривого Рога, где жил Зеленский

Район Кривого Рога в Днепропетровской области, где жил президент Украины Владимир Зеленский, подвергся атаке дронов. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

Как указал блогер, по словам местных жителей, беспилотники были замечены 7 января примерно в 0:10 по московскому времени. Он приложил видео очевидца, на котором слышны звуки работы по дронам.

Другие подробности произошедшего Шарий не привел.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» по нефтеперерабатывающему заводу в Кривом Роге.

