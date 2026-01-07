Реклама

03:41, 7 января 2026

Родной район Зеленского подвергся атаке дронов

Шарий сообщил о дронах над районом Кривого Рога, где жил Зеленский
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссийские войска

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Район Кривого Рога в Днепропетровской области, где жил президент Украины Владимир Зеленский, подвергся атаке дронов. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

Как указал блогер, по словам местных жителей, беспилотники были замечены 7 января примерно в 0:10 по московскому времени. Он приложил видео очевидца, на котором слышны звуки работы по дронам.

Другие подробности произошедшего Шарий не привел.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» по нефтеперерабатывающему заводу в Кривом Роге.

    

