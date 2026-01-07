Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:59, 7 января 2026Бывший СССР

Назван пролог к деградации отношений России и Украины

Минченко: Газовые войны стали началом деградации отношений России и Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Газовые войны и конфликты из-за энергоносителей в нулевые годы стали прологом к системной деградации отношений между Россией и Украиной. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

По его словам, после распада СССР Киев получал от Москвы огромные экономические преференции, включая скидки на голубое топливо. Однако украинские элиты, как считает политолог, пытались «вклиниться» в эти транзитные цепочки, сражаясь друг с другом за прибыльные контракты.

«Газовые войны всегда заканчивались подписанием невыгодных для Украины соглашений. Но эти соглашения позволяли зарабатывать политикам, находившимся у власти», — объяснил Минченко.

Первая газовая война между Россией и Украиной началась 1 января 2006 года. Россия полностью прекратила поставки газа на Украину из-за невыплат по долгам и несанкционированного отбора топлива. Экономика страны, критически зависимая от импорта топлива, оказалась под угрозой коллапса.

В 2015 году Украина полностью прекратила покупать газ у России, однако продолжает заказывать его у европейских стран в рамках реэкспорта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Во-первых, выгнать Россию и Китай». В США изложили требования Трампа к властям Венесуэлы

    ЕС хочет обсудить с Россией гарантии безопасности для Киева. Но есть нюанс

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Путин назвал миссию российских военных святой

    В украинском городе часть больниц осталась без света

    Назван пролог к деградации отношений России и Украины

    Суд наказал россиянина за необычную куртку на экзамене по ПДД

    В России вырастет маткапитал

    Еще одна страна отказалась отправлять военных на Украину

    В США назвали проигравшего в конфликте на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok