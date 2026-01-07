Назван пролог к деградации отношений России и Украины

Минченко: Газовые войны стали началом деградации отношений России и Украины

Газовые войны и конфликты из-за энергоносителей в нулевые годы стали прологом к системной деградации отношений между Россией и Украиной. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

По его словам, после распада СССР Киев получал от Москвы огромные экономические преференции, включая скидки на голубое топливо. Однако украинские элиты, как считает политолог, пытались «вклиниться» в эти транзитные цепочки, сражаясь друг с другом за прибыльные контракты.

«Газовые войны всегда заканчивались подписанием невыгодных для Украины соглашений. Но эти соглашения позволяли зарабатывать политикам, находившимся у власти», — объяснил Минченко.

Первая газовая война между Россией и Украиной началась 1 января 2006 года. Россия полностью прекратила поставки газа на Украину из-за невыплат по долгам и несанкционированного отбора топлива. Экономика страны, критически зависимая от импорта топлива, оказалась под угрозой коллапса.

В 2015 году Украина полностью прекратила покупать газ у России, однако продолжает заказывать его у европейских стран в рамках реэкспорта.

