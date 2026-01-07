Реклама

21:23, 7 января 2026

Названа причина остановки поезда Петербург — Брест

БЖД: Поезд Петербург — Брест остановили по техническим причинам под Оршей
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / Global Look Press

Поезд № 51, отправившийся 6 января в 18:26 из Петербурга в Брест, был остановлен по техническим причинам на перегоне Стайки — Можаевка. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги (БЖД) в своем Telegram-канале.

В БЖД отметили, что принимаются все необходимые оперативные меры для организации доставки пассажиров. А также добавили, что поезд прибудет на конечную станцию с задержкой примерно на полтора — два часа.

«Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства», — написал оператор.

Ранее в Воронежской области несколько поездов задержались из-за падения сбитого дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Пострадавших нет.

