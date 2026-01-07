Названа причина остановки поезда Петербург — Брест

БЖД: Поезд Петербург — Брест остановили по техническим причинам под Оршей

Поезд № 51, отправившийся 6 января в 18:26 из Петербурга в Брест, был остановлен по техническим причинам на перегоне Стайки — Можаевка. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги (БЖД) в своем Telegram-канале.

В БЖД отметили, что принимаются все необходимые оперативные меры для организации доставки пассажиров. А также добавили, что поезд прибудет на конечную станцию с задержкой примерно на полтора — два часа.

«Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства», — написал оператор.

