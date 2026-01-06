Реклама

Россия
11:28, 6 января 2026Россия

В российском регионе беспилотник нарушил график движения поездов

Гусев: В Воронежской области поезда задержались из-за падения беспилотника
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПожар в Твери

Фото: Mikhail Leonov / Shutterstock / Fotodom

В Воронежской области несколько поездов задержались из-за падения сбитого дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах региона было обнаружено, уничтожено и подавлено несколько беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. В результате падения сбитого БПЛА на железнодорожные пути произошла задержка нескольких поездов. Движение уже восстанавливается», — написал он.

Глава региона также отметил, что в результате падения беспилотного летательного аппарата в том же районе был незначительно поврежден объект инфраструктуры.

Ранее стало известно, что в Твери беспилотник попал в жилой дом, после чего в здании возник пожар. В результате атаки двое человек были доставлены в больницу.

