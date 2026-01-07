Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:32, 7 января 2026РоссияЭксклюзив

Названы самые высокооплачиваемые профессии фрилансеров в 2026 году

Чернышов: В 2026 году будут ценны специалисты в сфере кибербезопасности и ИИ
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

С каждый годом растет тенденция работать на себя, и в 2026 году уже можно выделить профессии, которые позволят заработать в своей сфере больше, чем в остальных, рассказал пиар-агент Алексей Чернышов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт отметил, что в 2026 году опытные программисты займут первое место в списке востребованных профессий во фрилансе. Он пояснил, что данную категорию специалистов не заменит искусственный интеллект (ИИ), если они к своим знаниям подключат вайбкодинг. По мнению Чернышова, это поможет им зарабатывать до 500 тысяч в месяц.

Вторая наиболее обеспеченная категория работников, по мнению эксперта, относится к кибербезопасности. Чернышов считает, что они будут востребованы на рынке труда и смогут рассчитывать на доход в 400 тысяч рублей в месяц. Также эксперты, которые могут внедрить ИИ и полностью автоматизировать бизнес-процессы компании через AI, смогут зарабатывать до 350 тысяч в месяц, добавил он.

«Специалисты по консалтингу, получив опыт работы в крупных компаниях, в том числе и зарубежных, при грамотной презентации себя на рынке смогут рассчитывать на ежемесячный доход в районе 300 тысяч рублей. Люди, чья профессия связана с работой в сфере маркетинга (реклама, работа с социальными сетями, продвижение сайтов), смогут зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Чернышов также подчеркнул, что в 2026 год будут цениться специалисты, умеющие и делающие в два раза больше, чем от них требуется.

Ранее сообщалось, что рост зарплат в России в этом году не будет массовым явлением, он затронет высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях. Речь идет, в частности, о разработчиках программного обеспечения, уточнили аналитики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подлодка ВМФ России отправилась на защиту танкера, прорвавшего блокаду Венесуэлы. Его уже 17 суток преследует Береговая охрана США

    ЕС хочет обсудить с Россией гарантии безопасности для Киева. Но есть нюанс

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    В Африке резко ответили на обвинения в нежелании поддерживать Украину

    В Китае рассказали о «неожиданно хороших новостях» для Путина из НАТО

    Рубио отметил роль выборов в Венесуэле после захвата Мадуро

    В Турции указали на проблему США

    Врач назвал превышающую порог безопасности дозу водки

    Названы самые высокооплачиваемые профессии фрилансеров в 2026 году

    Панде Катюше подарили бамбуковые санки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok