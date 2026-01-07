Названы самые высокооплачиваемые профессии фрилансеров в 2026 году

Чернышов: В 2026 году будут ценны специалисты в сфере кибербезопасности и ИИ

С каждый годом растет тенденция работать на себя, и в 2026 году уже можно выделить профессии, которые позволят заработать в своей сфере больше, чем в остальных, рассказал пиар-агент Алексей Чернышов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт отметил, что в 2026 году опытные программисты займут первое место в списке востребованных профессий во фрилансе. Он пояснил, что данную категорию специалистов не заменит искусственный интеллект (ИИ), если они к своим знаниям подключат вайбкодинг. По мнению Чернышова, это поможет им зарабатывать до 500 тысяч в месяц.

Вторая наиболее обеспеченная категория работников, по мнению эксперта, относится к кибербезопасности. Чернышов считает, что они будут востребованы на рынке труда и смогут рассчитывать на доход в 400 тысяч рублей в месяц. Также эксперты, которые могут внедрить ИИ и полностью автоматизировать бизнес-процессы компании через AI, смогут зарабатывать до 350 тысяч в месяц, добавил он.

«Специалисты по консалтингу, получив опыт работы в крупных компаниях, в том числе и зарубежных, при грамотной презентации себя на рынке смогут рассчитывать на ежемесячный доход в районе 300 тысяч рублей. Люди, чья профессия связана с работой в сфере маркетинга (реклама, работа с социальными сетями, продвижение сайтов), смогут зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Чернышов также подчеркнул, что в 2026 год будут цениться специалисты, умеющие и делающие в два раза больше, чем от них требуется.

Ранее сообщалось, что рост зарплат в России в этом году не будет массовым явлением, он затронет высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях. Речь идет, в частности, о разработчиках программного обеспечения, уточнили аналитики.