Перечислены потенциальные зоны военных конфликтов в 2026 году

Политолог Коньков допустил, что Африка станет зоной военных конфликтов в 2026

Африка может стать новой зоной военный конфликтов в 2026 году, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков. Потенциальные линии столкновений специалист перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

«В первую очередь конфликтные зоны будут связаны с развитием нынешних кризисов. В этом плане магистральным останется украинский конфликт. Он задействует огромное количество участников, в первую очередь стран Запада. Он очень интенсивный. В этом плане, конечно, основные надежды будут связаны с его разрешением», — отметил Коньков.

По словам политолога, Ближний Восток всегда будет оставаться зоной особого риска с точки зрения разделительных линий между народами, странами и интересами внешних игроков — арабского мира, Израиля, Турции.

«Также Тайваньский пролив, так называемый. Хотя сам Китай неоднократно подчеркивал, что не стремится к военному решению, тем не менее идентификация самого диалога подталкивает к тому, чтобы такую возможность тоже рассматривать», — добавил он.

Если говорить о каких-то новых зонах, то я бы отметил Африку. Потому что для многих участников международных отношений она становится полем для перспективного столкновения. Африка как пространство глобального противостояния востока-запада, севера-юга может приобрести особое звучание в мировой повестке Александр Коньков доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве России

Кроме того, Коньков напомнил, что весь 2025 год Вашингтон заявлял об амбициях и на Гренландию, и на Канаду, и на Панаму.

«Сегодня эта линия на противодействие, как это позиционируется, наркотрафику, а в конечном счете все равно политическое влияние США на Латинскую Америку, безусловно, будет иметь конфликтное измерение. Собственно говоря, конфликты везде будут продолжаться. Просто вопрос в том, что из этого будет приобретать горячие фазы», — заключил политолог.

Ранее политолог, старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ Ксения Коновалова-Алхименкова допустила, что администрация президента США Дональда Трампа может пойти на бомбардировку критической инфраструктуры Венесуэлы, а также устроить захват ее нефтяных вышек. Как отметила эксперт, американский лидер намеренно давит на Каракас, чтобы продемонстрировать силу Вашингтона в «своем полушарии».

