Раскрыт характер полученных Мадуро травм во время похищения

CNN: Мадуро мог получить травму головы, ударившись о дверной косяк

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес получили травмы головы во время бегства от американских спецназовщев. Об этом сообщает CNN.

Источники телеканала выяснили, что Мадуро и Флорес пытались укрыться за тяжелой стальной дверью внутри своего комплекса. Однако они не учли высоту дверного косяка и ударились головами. Бойцы американского спецподразделения «Дельта» оказали чете первую помощь.

Ранее защита Силии Флорес сообщила о травме ребер, которую она получила при захвате американскими военными. По словам ее адвоката Марка Доннелли, женщина могла получить ушиб или даже перелом в результате похищения.

Присутствовавшие на заседании суда журналисты отметили, что венесуэльский политик держался «достаточно уверенно» и активно делал письменные заметки во время заседания. Однако он с видимым трудом садился и вставал со своего места.