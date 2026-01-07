Реклама

13:32, 7 января 2026

Трассу до Краматорска назвали «дорогой смерти»

«Вести»: Солдаты ВСУ назвали трассу до Краматорска «дорогой смерти»
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинские военные назвали трассу до Краматорска «дорогой смерти» из-за высокой опасности передвижения по ней. Об этом говорится в Telegram-канале «Вестей».

О том, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) так назвали дорогу к Краматорску, заявил военный корреспондент Павел Кукушкин в эфире «Соловьев LIVE». По его словам, украинские солдаты дали дороге такое название, потому что проехать по ней с каждым днем становится все тяжелее и тяжелее.

«Трасса, которая идет на северо-запад через Дружковку на Краматорск, находится под очень серьезным нашим огневым давлением, как операторов БПЛА, так и артиллеристов», — пояснил Кукушкин. Корреспондент подчеркнул, что дорога находится под плотным огневым контролем со стороны Вооруженных сил (ВС) России.

«Меньше 50 процентов сами вэсэушники дают себе на выживание, передвигаясь по этой "дороге смерти"», — заключил Кукушкин.

В начале года военный аналитик Михаил Ходаренок заявил, что Российская армия способна взять всю территорию Донбасса под свой контроль за несколько месяцев. Эксперт отметил, что переход под контроль ВС России славянско-краматорской агломерации, скорее всего, завершится к наступлению весенней распутицы.

