11:31, 7 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о грозных последствиях даже коротких прогулок без шапки в мороз

Врач Гридина: Прогулки без шапки в холода повышают риск простуд, отита и гриппа
Наталья Обрядина

Фото: Freepik

Даже короткие прогулки без шапки в мороз повышают риск простуды и заболеваний ЛОР-органов, предупредила отоларинголог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дарья Гридина. О том, к каким последствиям может привести эта привычка, она рассказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

«Даже непродолжительное воздействие низких температур может ослабить иммунитет, поэтому прогулки без шапки в холода повышают риск простудных заболеваний, ОРВИ и гриппа. При этом сам по себе головной убор не защищает от вирусов, но зато помогает предотвратить переохлаждение, которое часто становится основным триггером болезни», — объяснила врач.

Она добавила, что переохлаждение активизирует патогенную флору в носовой полости и зеве, из-за чего возрастает риск отитов, синуситов и тонзиллитов, которые затем могут переходить в хроническую форму. Кроме того, при неправильном лечении вирусная инфекция может осложняться бактериальной, что уже чревато целым рядом грозных осложнений: от гайморита до пневмонии и менингита, отметила Гридина.

Отдельное внимание специалист обратила на то, что ушные раковины не имеют защитной «согревающей» жировой прослойки, что делает их особенно уязвимыми к низким температурам. Прогулки на морозе без шапки могут привести к локальному переохлаждению и обморожению.

«При длительном нахождении на холоде возникает риск невралгии лицевого и тройничного нервов. Поражение нервных окончаний происходит на фоне нарушения кровоснабжения, связанного с сужением кровеносных сосудов из-за холода», — также подчеркнула Гридина.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская объяснила причины возникновения сильной головной боли на морозе. Причиной неприятных или мучительных ощущений в этом случае врач назвала анатомические особенности человека.

    Россиян предупредили о грозных последствиях даже коротких прогулок без шапки в мороз

