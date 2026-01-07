Реклама

15:13, 7 января 2026

Рубио поздравил Лаврова с Рождеством

Захарова заявила, что Рубио поздравил Лаврова с Рождеством
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mandel Ngan / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио на днях передал поздравления с Рождеством главе МИД России Сергею Лаврову. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Вот тут на днях господин Рубио передал поздравление своему российскому коллеге с Рождеством», — заявила она.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым. В послании он отметил «уникальный вклад Русской православной церкви и других христианских конфессий в единение общества». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что Владимир Путин встретил Рождество в одном из храмов Подмосковья. Вместе с главой государства на праздничном богослужении присутствовали российские военнослужащие и их близкие.

