Россиян предупредили о повышении штрафов за перевозку детей без автокресла

С 9 января в России вырастут в два раза штрафы за перевозку детей без автокресел

С 9 января штрафы за перевозку детей в машине без автокресла или других удерживающих устройств вырастут в два раза. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, административный штраф за нарушение требований к перевозке детей для водителя составит пять тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 200 тысяч рублей. Также отмечается, что самозанятых водителей будут штрафовать не как физических лиц, а как для должностных на 50 тысяч рублей.

Ранее в Пушкино годовалая девочка выпала из машины на автодорогу на ходу, когда ее мать отвлеклась. По их данным, девочка сама открыла дверь автомобиля, пока ее мать совершала обгон. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова напомнила, что детское автокресло является не просто формальностью, а единственным средством, которое по-настоящему защитит ребенка. По ее словам, важно подбирать его, исходя из веса и возраста.