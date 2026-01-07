Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:34, 7 января 2026Бывший СССР

Солдаты ВСУ решили застрелить женщину за русскую речь

РИА Новости: ВСУ пригрозили застрелить жительницу ДНР за русскую речь
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Беженка из поселка Ставки Краснолиманского района в Донецкой Народной Республике (ДНР) заявила, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожали застрелить ее за разговор на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, некоторые украинские военные цеплялись к мирным жителям за то, что они не разговаривают по-украински. Собеседница рассказала о случае, который остался в ее памяти. Один из солдат ВСУ упрекнул местное население за русскую речь, однако к разговору подключился второй.

«Один военный говорил: "Я так же не разговариваю на украинском языке, я разговариваю на русском языке, и что теперь?". (Второй солдат ВСУ отвечает — прим. «Ленты.ру»): "Я, короче, ее сейчас застрелю". Он [первый] говорит: "Так что, ты и меня застрелишь? Мы же типа с тобой вместе воюем". А он [второй] говорит: "Ты — это другой разговор"», — отметила беженка.

После случившегося угрозы и придирки со стороны ВСУ в ее адрес закончились, утверждает женщина.

Ранее стало известно, что власти Украины открыли охоту на учителей из-за учебников СССР. Поводом для проверки стали сообщения о школе, где дети учатся на русском языке и по советским учебникам. Кроме того, в заведении ученикам показывают российские фильмы и задают учить песни на русском языке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Во-первых, выгнать Россию и Китай». В США изложили требования Трампа к властям Венесуэлы

    ЕС хочет обсудить с Россией гарантии безопасности для Киева. Но есть нюанс

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    В России вырастет маткапитал

    Еще одна страна отказалась отправлять военных на Украину

    В США назвали проигравшего в конфликте на Украине

    Солдаты ВСУ решили застрелить женщину за русскую речь

    Премьер Польши призвал давить санкциями на Россию

    Макрон допустил отправку «тысяч французских солдат» на Украину

    В Африке резко ответили на обвинения в нежелании поддерживать Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok