Солдаты ВСУ решили застрелить женщину за русскую речь

РИА Новости: ВСУ пригрозили застрелить жительницу ДНР за русскую речь

Беженка из поселка Ставки Краснолиманского района в Донецкой Народной Республике (ДНР) заявила, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожали застрелить ее за разговор на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, некоторые украинские военные цеплялись к мирным жителям за то, что они не разговаривают по-украински. Собеседница рассказала о случае, который остался в ее памяти. Один из солдат ВСУ упрекнул местное население за русскую речь, однако к разговору подключился второй.

«Один военный говорил: "Я так же не разговариваю на украинском языке, я разговариваю на русском языке, и что теперь?". (Второй солдат ВСУ отвечает — прим. «Ленты.ру»): "Я, короче, ее сейчас застрелю". Он [первый] говорит: "Так что, ты и меня застрелишь? Мы же типа с тобой вместе воюем". А он [второй] говорит: "Ты — это другой разговор"», — отметила беженка.

После случившегося угрозы и придирки со стороны ВСУ в ее адрес закончились, утверждает женщина.

Ранее стало известно, что власти Украины открыли охоту на учителей из-за учебников СССР. Поводом для проверки стали сообщения о школе, где дети учатся на русском языке и по советским учебникам. Кроме того, в заведении ученикам показывают российские фильмы и задают учить песни на русском языке.