Соседи изнасиловали малолетнюю девочку и сбросили ее с крыши

В Индии двое мужчин надругались над малолетней девочкой и сбросили ее с крыши

В индийском штате Уттар-Прадеш малолетняя девочка не выжила после изнасилования двумя соседями. Об этом сообщает NDTV.

Согласно информации правоохранителей, девочка играла на террасе дома недалеко от дома двух мужчин, который они арендовали. Они напали на ребенка, изнасиловали его и сбросили с крыши. Позже местные жители обнаружили девочку на соседнем участке. Врачи оценили ее состояние как критическое, спасти несовершеннолетнюю не удалось.

Местонахождение преступников установили, во время задержания они открыли стрельбу по полицейским. Мужчины получили ранения. Отмечается, что оба фигуранта признались в содеянном в ходе предварительного допроса.

