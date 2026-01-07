Реклама

07:05, 7 января 2026

США не стали подписывать декларацию на встрече «коалиции желающих»

Politico: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины
Фото: Ludovic Marin / Reuters

США не стали подписывать совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины на встрече «коалиции желающих» в Париже. Об этом сообщает газета Politico.

Как утверждается в статье, «оптимистичные заявления, сделанные в ходе заседания, не развеяли сомнений относительно приверженности Штатов поддержке Украины и Европы».

«Ожидалось, что Вашингтон подпишет совместное заявление о гарантиях безопасности, однако окончательная декларация в итоге была подписана лишь "коалицией желающих"», — говорится в публикации.

Кроме того, сообщается, что подробности участия США в многонациональных силах по Украине были удалены из более раннего проекта. В той версии оговаривалось, что Штаты обязуются «поддержать силы в случае нападения» и оказать помощь в сборе разведывательных данных и материально-техническом обеспечении.

6 января президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Речь идет о развертывании войск стран Запада после завершения конфликта.

