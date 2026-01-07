Реклама

Стали известны кандидаты на пост руководителя СВР Украины

«РБК-Украина»: Новым главой СВР Украины могут стать Кулеба, Билецкий или Малюк
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский начал поиск руководителя Службы внешней разведки (СВР) Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Информированный собеседник агентства рассказал, что Зеленский ожидает список кандидатур на пост руководителя СВР и примет решение после личных бесед. Источнику стали известны наиболее вероятные кандидаты на должность — Дмитрий Кулеба, Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Уточняется, что президент, который имеет право назначать руководителя спецслужбы, ищет либо дипломата, либо военного, либо профессионального разведчика. Решение будет принято в зависимости от того, в каком формате СВР будет работать дальше.

Ранее Зеленский предложил руководителю Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кириллу Буданову (внесен в России в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) возглавить офис президента Украины. Новым главой ГУР стал руководитель СВР Олег Иващенко.

