Трамп заявил о бесстрашии России и Китая перед НАТО без США

Трамп: Россия и Китай не будут бояться НАТО, если в альянсе не будет США

Россия и Китай не будут бояться НАТО, если в альянсе не будет США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на странице в соцсети Truth Social.

«Россия и Китай не испытывают никакого страха перед НАТО без США, и я сомневаюсь, что НАТО пришло бы нам на помощь, если бы мы действительно в этом нуждались», — написал политик.

По его словам, всем повезло, что он восстановил американскую армию в свой первый срок на посту президента США и продолжает это делать. Он подчеркнул, что Вашингтон всегда будет рядом с НАТО, даже страны альянса не будут рядом с США.

Ранее Трамп признался, что обсуждал возможность ужесточения санкций против России. Глава Белого дома рассказал, что они обсуждают это все время. Кроме того, он признал, что больше ни о чем кроме законопроектов не разговаривает с сенатором и автором законопроекта о санкциях против России Линдси Грэмом (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), поскольку не считает его очень интересным собеседником.