Трампа попросили стать Байденом

Мирошник: Украина и ЕС уговаривают Трампа вернуться на позиции Байдена

Украина и Европейский союз (ЕС) пытаются уговорить президента США Дональда Трампа вернуться на позиции своего предшественника Джо Байдена. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Их задача — соблазнить США, втянуть обратно в противодействие с Россией и всячески уговорить Трампа вернуться на позиции Байдена. Только в таком формате они стараются заигрывать перед американцами», — сообщил он.

По его словам, ЕС и Украина не хотят ругаться с Вашингтоном, из-за чего они продолжают «заигрывать» с администрацией Трампа, несмотря на огромную разницу в позициях.

Ранее Трамп назвал Байдена дураком из-за Украины. «Байден передал [Украине] 350 миллиардов долларов, и кто знает, что с ними произошло. Он тратил деньги, как дурак. Он был дураком», — сказал он.