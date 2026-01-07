Реклама

23:58, 7 января 2026Бывший СССР

Удар «Гераней» в украинском городе попал на видео

Удар «Гераней» в Днепре, после которого в городе исчез свет, попал на видео
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтака БПЛА

Удар дрона-камикадзе типа «Герань» в украинском городе Днепр попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Вспышки в Днепре, после которых в городе исчез свет», — говорится в сообщении украинского издания.

Также отмечается, что в Днепре исчезает мобильный интернет. Кроме того, движение электричек в Днепропетровской области остановлено.

Ранее Вооруженные силы России при помощи беспилотников нанесли удар по объектам в Николаеве. Предварительно, в ходе атаки были задействованы дроны «Герань». Под огнем оказались объекты энергетики.

