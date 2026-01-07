Реклама

16:13, 7 января 2026Бывший СССР

Украинцы начали искать поздравления на русском языке

«Политика страны»: Украинцы начали искать поздравления на русском на Рождество
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Пользователи из Украины на Рождество искали поздравления с праздником на русском языке. На это обратил внимание Telegram-канал «Политика страны».

Авторы медиа сослались на сервис Google Trends, который агрегирует статистику поисковых запросов. Оказалось, что 7 января с территории Украины активно искали поздравления с Рождеством на русском языке. На 2-м, 3-м и 6-м местах расположились запросы «с Рождеством Христовым», «с Рождеством» и «открытки с Рождеством Христовым» соответственно.

Самый популярный поисковый запрос, среди сделанных украинскими пользователями, связан с футбольным матчем между итальянскими командами «Лечче» и «Рома». На четвертой строчке расположился запрос «День программиста». В материале говорится, что власти Украины официально перенесли празднование Рождества на 25 декабря. На 7 января президент Владимир Зеленский назначил День программиста.

Ранее военный корреспондент Александр Коц допустил, что Киев может устроить провокацию на Рождество. Он добавил, что у президента Украины давно не осталось ничего святого.

