Украинские военкомы залили газом девочку-подростка

В Ровно сотрудники ТЦК применили слезоточивый газ против 15-летней девочки

В Ровно сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) применили слезоточивый газ против 15-летней девочки-подростка и ее бабушки, которые пытались не пустить военкомов в подъезд. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По информации издания, военкомы преследовали отца девочки. Мужчина попытался скрыться в подъезде, в то время как подросток и бабушка закрывали дверь. Сотрудники ТЦК применили баллончики, газ попал девушке в глаза и рот.

Уточняется, что глава семейства смог спрятаться в квартире.

Ранее стало известно, что на Украине территориальные центры комплектования захотели открывать в сельских населенных пунктах. В обосновании к законопроекту говорится, что сейчас сельские жители закреплены за районными ТЦК, открытие сельских центров комплектования поможет их разгрузить и увеличить эффективность их работы.