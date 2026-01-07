Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:34, 7 января 2026Бывший СССР

Украинские военкомы залили газом девочку-подростка

В Ровно сотрудники ТЦК применили слезоточивый газ против 15-летней девочки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

В Ровно сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) применили слезоточивый газ против 15-летней девочки-подростка и ее бабушки, которые пытались не пустить военкомов в подъезд. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По информации издания, военкомы преследовали отца девочки. Мужчина попытался скрыться в подъезде, в то время как подросток и бабушка закрывали дверь. Сотрудники ТЦК применили баллончики, газ попал девушке в глаза и рот.

Уточняется, что глава семейства смог спрятаться в квартире.

Ранее стало известно, что на Украине территориальные центры комплектования захотели открывать в сельских населенных пунктах. В обосновании к законопроекту говорится, что сейчас сельские жители закреплены за районными ТЦК, открытие сельских центров комплектования поможет их разгрузить и увеличить эффективность их работы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия обратилась к США с требованием после задержания танкера Marinera

    Ледник Судного дня пришел в движение

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    В российском регионе две семьи с детьми отравились кониной

    Зеленский сделал новое заявление об окончании украинского конфликта

    Украинские военкомы залили газом девочку-подростка

    В США охарактеризовали отношения Трампа с Путиным и Си Цзиньпином

    Кадыров посоветовал Зеленскому сохранить лицо

    Глава МИД Испании рассказал о «наброске идей» по перемирию на Украине

    Названа причина остановки поезда Петербург — Брест

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok