13:05, 7 января 2026

В Эстонии рассказали о строительстве забора на границе с Россией

Эстонские власти запланировали достроить забор на границе с Россией в 2027 году
Олег Давыдов
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти Эстонии планируют достроить забор на границе с Россией в 2027 году. О возведении пограничной инфраструктуры телерадиокомпании ERR рассказал заместитель гендиректора эстонского департамента полиции и погранохраны (PPA) Вейко Коммусаар.

«Все работы, связанные с созданием пограничной инфраструктуры на восточной границе, департамент полиции и погранохраны планирует завершить к концу 2027 года», — сказал Коммусаар.

Представитель департамента полиции и погранохраны добавил, что запланированные на 2025 год работы уже завершены. «На тех участках сухопутной границы, где установка забора была необходима и оправданна с учетом природных особенностей, заграждения уже установлены. В прошлом году также были укреплены территории пограничных пунктов», — заявил он.

Коммусаар также указал, что в течение 2026 года забор будет установлен и в тех местах, где изначально это не планировалось.

В августе стало известно, что Эстония решила отгородиться от России и начала строить ворота и барьеры на пограничном пункте в Нарве. В департаменте полиции и погранохраны балтийской республики пояснили, что подобные меры вводятся для усиления безопасности.

