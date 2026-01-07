В Европе обвинили США в нарушении международного права в ходе операции в Венесуэле

США нарушили нормы международного права в ходе операции в Венесуэле. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, его слова передает РИА Новости.

Бельгийский чиновник ответил на вопросы в ходе выступления перед депутатами федерального парламента государства.

«Если вы спросите меня, были ли нарушены нормы международного права, я отвечу утвердительно», — отметил Франкен.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что была поражена заявлениями США о «бескровной» операции в Венесуэле. Она добавила, что не имеет информации, кто позволил США не обращать внимания на последствия операции в Каракасе. Дипломат также отметила, что ООН не дала должной оценки операции США, как это было с атакой в новогоднюю ночь по кафе под Херсоном.