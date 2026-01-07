Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:44, 7 января 2026Мир

Захарова прокомментировала заявления США о бескровной операции в Венесуэле

Захарова удивилась заявлениям США о якобы бескровной операции в Венесуэле
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что была удивлена заявлениями США о якобы бескровной операции в Венесуэле. Своим мнением она поделилась в эфире радио Sputnik.

«То есть как никто не погиб? Когда США говорят о том, что эта операция так называемая прошла бескровно, они граждан Венесуэлы и Кубы за людей не считают, получается?» — прокомментировала она.

Дипломат сообщила, что не знает, кто дал Вашингтону право не обращать внимания на кровавые последствия операции в Венесуэле. Она также подчеркнула, что ООН не дала должной оценки из-за гибели людей, как это было с атакой в новогоднюю ночь по кафе в Херсонской области. По данным представителя МИД РФ, во время операции в Каракасе погибли десятки людей за 42 минуты.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова описала реакцию дипломатов на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном действиям США в Венесуэле. По ее словам, постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя назвал действия Вашингтона словами «шок», «преступление», «беззаконие», «вооруженная агрессия США» и «разбой».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке десанта США высадиться на танкере Marinera

    ЕС хочет обсудить с Россией гарантии безопасности для Киева. Но есть нюанс

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Российскую певицу обокрали в Европе

    Крушение вертолета в российском регионе попало на видео

    Стало известно о взрывах в Одесской области

    Сирия объявила курдские районы Алеппо закрытыми военными зонами

    Украинцы начали искать поздравления на русском языке

    Женщина под Москвой опохмелилась стеклоочистителем и скончалась

    Россиянин утопил мешавшего ему плачем маленького ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok