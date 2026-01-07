Захарова прокомментировала заявления США о бескровной операции в Венесуэле

Захарова удивилась заявлениям США о якобы бескровной операции в Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что была удивлена заявлениями США о якобы бескровной операции в Венесуэле. Своим мнением она поделилась в эфире радио Sputnik.

«То есть как никто не погиб? Когда США говорят о том, что эта операция так называемая прошла бескровно, они граждан Венесуэлы и Кубы за людей не считают, получается?» — прокомментировала она.

Дипломат сообщила, что не знает, кто дал Вашингтону право не обращать внимания на кровавые последствия операции в Венесуэле. Она также подчеркнула, что ООН не дала должной оценки из-за гибели людей, как это было с атакой в новогоднюю ночь по кафе в Херсонской области. По данным представителя МИД РФ, во время операции в Каракасе погибли десятки людей за 42 минуты.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова описала реакцию дипломатов на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном действиям США в Венесуэле. По ее словам, постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя назвал действия Вашингтона словами «шок», «преступление», «беззаконие», «вооруженная агрессия США» и «разбой».