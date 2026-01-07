Реклама

Захарова описала реакцию дипломатов на действия США в Венесуэле

Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетЗаседание Совбеза РФ

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова описала настроения на заседании Совета Безопасности ООН, посвященному действиям США в Венесуэле. Об этом она рассказала в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Участников Совбеза ООН собрали на экстренное заседание по Венесуэле 5 января. По словам Захаровой, постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя описал действия Соединенных Штатов словами «шок», «преступление», «беззаконие», «вооруженная агрессия США», «разбой». «Все понятно. На мой взгляд, больше никаких связующих элементов не нужно», — охарактеризовала реакцию дипломатов Мария Захарова.

По словам представителя МИД России, Запад продвигает концепцию «миропорядка, основанного на правилах». Однако, по мнению Захаровой, эти действия фактически маскируют отказ от международного права. «В топку у них идет устав ООН, вся организация, все эксперты, адвокаты и законодательства стран… Мы выбираем между таким миром и миром, основанным на праве и законности», — подытожила она.

3 января стало известно, что Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен и вывезен из страны.

Ранее Небензя заявил, что Россия осуждает акт международной агрессии США в отношении Венесуэлы.

